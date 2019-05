Schianto mortale in via Diocleziano: la rabbia dei residenti "E' la strada della morte”. Verdi: "Occorre installare dissuasori e segnaletica luminosa"

“Concordiamo con i residenti di via Diocleziano che si ritengono particolarmente preoccupati per l’ondata di incidenti d’auto che si sta verificando lungo la strada.

L’ultimo si è verificato domenica notte quando il conducente di uno scooter ha perso la vita dopo l’impatto con un’automobile che procedeva nel senso opposto. Purtroppo, durante le ore notturne, via Diocleziano si trasforma in una vera e propria pista con le auto e gli scooter che sfrecciano a tutta velocità”.

Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride Marco Gaudini

“Si tratta di un’arteria che prosegue dritta da piazzale Tecchio a piazza Bagnoli, un raccordo tra Fuorigrotta e le discoteche di Coroglio e via Napoli. Spesso e volentieri viene percorsa di ritorno dai locali notturni da soggetti che, in stato di alterazione e allettati dal tracciato, aumentano a dismisura la velocità dei veicoli, esponendosi al rischio di gravi incidenti.

Abbiamo inviato una nota al Comune di Napoli chiedendo di installare dissuasori e segnaletica luminosa per ristabilire gli standard di sicurezza stradale.

Si tratta di un intervento che non più rinviabile e che rappresenta una vera e propria necessità per i residenti che, oramai, temono per la loro stessa incolumità ogni volta che si trovano ad attraversare la strada dopo una certa ora”.