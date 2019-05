Europee, Copagri: "Buon lavoro ai neo eletti eurodeputati" Buonomo: C'è la necessità di fare ‘barricate’ contro i tagli ai fondi comunitari per l’agricoltura

“Nel congratularci con tutti i nuovi eletti campani usciti dalle urne delle elezioni europee, ai quali auguriamo buon lavoro assicurando la nostra piena collaborazione, ribadiamo con convinzione l’importanza di contrastare con ogni mezzo il taglio dei fondi comunitari destinati all’agricoltura, ricordando che alla prossima legislatura spetterà il delicato e complesso compito di portare avanti il negoziato che porterà alla definizione e presumibilmente all’approvazione della riforma della Pac”.

Lo sottolinea la presidente della Copagri Campania Vera Buonomo alla luce dei risultati delle urne.

“Non possono essere solo i produttori agricoli, il cui lavoro è di fondamentale importanza per l’economia regionale, nazionale e comunitaria, a pagare il conto della Brexit; fare agricoltura come ci chiede la società ha un costo, che non può ricadere unicamente e totalmente sulle spalle delle aziende agricole”, conclude la presidente della Copagri Campania.