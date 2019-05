Napoli, convenzione alternanza scuola lavoro Città metropolitana, il sindaco De Magistris approva

Il sindaco metropolitano, Luigi de Magistris ha approvato oggi lo schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Napoli e l’ITI ”Galileo Ferraris“ di Napoli, capofila del progetto “WebTV scuola”, per lo svolgimento di attività di alternanza scuola/lavoro, presso l’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli per 86 studenti di 4 istituti superiori di Napoli.

Finalità del progetto è quella di porre gli studenti in contatto con l’Ufficio Stampa, coinvolgendoli in attività istituzionali coerenti con il percorso formativo. Attraverso tale esperienza gli studenti dovranno acquisire conoscenze e competenze tecniche utili ad orientare future scelte professionali..

La Città Metropolitana si impegna ad accogliere gli studenti presso la propria sede a titolo gratuito, in alternanza scuola/lavoro. Per ciascun allievo verrà predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studio.

La titolarità del percorso formativo, della progettazione e della certificazione delle competenze acquisite è di competenza dell’istituzione scolastica.

L’accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa loro acquisire la qualifica di “lavoratore minore”.

L’istituzione scolastica provvederà ad assicurare gli studenti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.