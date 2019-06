Vigilantes salva un anziano L'uomo è stato colto da malore, solo l'intervento della guardia giurata l'ha salvato

Un giovane vigilantes, dipendente di un noto istituto, in servizio antirapina dinanzi alla sede centrale della sede di Intesa san Paolo, in via Toledio, a Napoli, ha soccorso un anziano che si stava dirigendo in banca colto da un malore. L'agente ha disteso a terra l'anziano, lo ha rassicurato ed ha iniziato a praticare un massaggio cardiaco all'uomo, in attesa dell'arrivo dei soccorritori del "118" che nel frattempo erano stati allertati. L'uomo è stato condotto in ospedale ed ora sta bene ma importante è stato il tempestivo e qualificato intervento del giovane determinante. Testimonianze di gratitudine per quanto fatto sono giunte anche da parte della direzione dell'istituto bancario.