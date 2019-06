Lutto nello sport: muore ex calciatore di Napoli e Benevento Era un'ala ma poteva giocare anche come terzino

E’ morto a Ischia l’ex calciatore del Napoli Mario Perego, giocava da ala o terzino nel club azzurro nella stagione 1971/72. Perego era di nato in provincia di Monza e a 26anni arrivò a Napoli per giocare con Zoff, Altafini e Juliano, arrivando anche in finale di Coppa Italia ma perdendo contro il Milan. Poi si trasferì e giocò con la Fiorentina e anche col Benevento.

Quando chiuse la carriera scelse di trasferirsi a vivere sull’isola di Ischia dove è morto ieri a 74 anni.