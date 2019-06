Napoli: una delegazioni di operai Whirlpool ricevuta al Comune De Magistris, il vice Panini e gli Assessori Buonanno e Borriello hanno incontrato i sindacati

Il Sindaco Luigi de Magistris, il vicesindaco Enrico Panini e gli Assessori al Lavoro Monica Buonanno e allo Sport Ciro Borriello hanno incontrato oggi a Palazzo San Giacomo le organizzazioni sindacali nazionali e locali dei lavoratori metalmeccanici coinvolti nella vertenza Whirlpool. “Napoli non lascia soli i suoi lavoratori e vive in prima linea la trattativa in corso" dichiarano gli assessori Buonanno e Panini. "Da venerdì siamo con loro al presidio di Via Argine, con il Sindaco che ha voluto vederli e sostenerli di persona in fabbrica e con il senso di responsabilità di un'Amministrazione sempre vicina ai suoi cittadini richiamiamo tutti all'obiettivo finale di ristabilire l'equilibrio sociale ed economico del nostro territorio. Non permetteremo che Whirlpool lasci Napoli Est e che circa 1500 lavoratori comprensivi dell'indotto restino potenzialmente senza reddito. Domani saremo presenti a Roma all'incontro con il Ministro del Lavoro di Maio e porteremo anche in quella sede il nostro sostegno. L'azienda sta dando una spallata alla rinascita della nostra città. Stringeremo il governo pesantemente sulla questione per arginare questo attacco".