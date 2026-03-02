Riscoperto il compositore napoletano Mario Persico: arte e memoria Una nuova edizione ne ricostruisce l’opera

Riscoperto il compositore napoletano Mario Persico: una nuova edizione ne ricostruisce l’opera

Un nome quasi dimenticato del primo Novecento musicale torna oggi al centro dell’attenzione grazie alla nuova edizione ampliata del volume Mario Persico e la sua produzione operistica, firmato da Luca Lupoli e Olga De Maio.

Il saggio ricostruisce, con rigore documentario e passione civile, il percorso artistico di un compositore legato alla tradizione del Conservatorio “San Pietro a Majella” e al clima culturale del teatro musicale italiano tra fine Ottocento e primo Novecento.

Attraverso l’analisi delle partiture e lo studio delle fonti archivistiche, il volume mette in luce una scrittura operistica capace di dialogare con il verismo maturo, ma con una cifra più intima e psicologica.

La nuova edizione è arricchita da materiali inediti: memorie biografiche, fotografie di famiglia, immagini storiche rare e testimonianze epistolari che restituiscono il profilo umano e artistico del compositore.

Il volume si apre con la prefazione alla nuova edizione di Michelangelo Iossa, critico musicale e ricercatore universitario, e conserva la prefazione alla prima edizione del tenore di fama internazionale M° Fabio Armiliato.

Disponibile in versione cartacea ed ebook Kindle, il libro è distribuito da Amazon, Feltrinelli, Mondadori Store, IBS, Editoria Online e nei principali canali nazionali. Un lavoro che riporta alla luce un tassello importante della memoria musicale napoletana.