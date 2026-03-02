Spagna. Ferrante: dolore per morte studentessa a Cordoba, vicini ai familiari Il cordoglio del sottosegretario di stato al Mit

"La scomparsa di Emma Carratelli, studentessa dell’Università Federico II di Napoli in Erasmus a Cordoba, è una tragica notizia che addolora profondamente.

La perdita di una giovane vita, impegnata nel proprio percorso di studio e di crescita personale, rappresenta una ferita per la famiglia, per gli amici, per i colleghi, per la comunità universitaria e per quanti l’hanno conosciuta e apprezzata.

Ai suoi cari giungano tutta mia la vicinanza e il mio più sincero cordoglio”. Lo scrive il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia