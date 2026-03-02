Agguato in pieno giorno a Napoli: 34enne ucciso a colpi di pistola Killer in azione a San Giovanni a Teduccio: l'uomo è morto all'ospedale del Mare

Un uomo di 34 anni, Salvatore De Marco, è stato ucciso questa mattina in un agguato a colpi d’arma da fuoco nel quartiere San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. L’omicidio è avvenuto in via Sorrento, nel cuore del rione Villa, un’area già segnata in passato da episodi di violenza legati alla criminalità locale.

Agguato in strada

Secondo le prime ricostruzioni, De Marco sarebbe stato raggiunto da numerosi colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata. L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, ma le ferite si sono rivelate troppo gravi: è morto poco dopo il ricovero.

La vittima aveva precedenti di polizia, un elemento che gli investigatori stanno valutando per ricostruire il movente e il contesto dell’agguato.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Ponticelli e della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che hanno avviato i rilievi e raccolto le prime testimonianze. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e verificando eventuali collegamenti con dinamiche criminali attive nel quartiere.