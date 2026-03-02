Domenica di violenza tra le mura di casa: interviene il figlio che ha la peggio L'uomo vuole fare sesso, ha bevuto, la moglie si oppone e viena scaraventata a terra

I carabinieri della locale stazione intervengono in un appartamento per una segnalazione di una lite in famiglia. E’ domenica, statistica vuole che nei giorni festivi i casi di maltrattamenti e violenza di genere aumentino.



Davanti casa, seduti sul marciapiede, una donna di 42 anni e i suoi due figli. La ragazza ha 21anni mentre il ragazzo 16. I tre - in particolare la donna e il figlio - raccontano di essere stati appena picchiati. Il marito e padre ha 46 anni. Le vittime vengono accompagnate in caserma per garantire la loro incolumità e per ricostruire la vicenda.



Poco dopo pranzo l’uomo vuole fare sesso. Ha bevuto, puzza di vino. La moglie sta riposando, è a letto e non vuole. Il 46enne impazzisce e prende di peso la donna per poi scaraventarla a terra. Interviene il figlio dei due. Vuole proteggere sua mamma. Il papà aggredisce suo figlio con una serie di pugni. La porta di una stanza viene distrutta.

L’aggressione dura diversi minuti con l’uomo che picchia il proprio figlio fino all’esterno dell’abitazione mentre la donna si aggrappa al 46enne tentando invano di placare quella furia.

La donna a quel punto viene colpita con due pugni al fianco per poi accasciarsi a terra. Il figlio non si arrende e nel tentativo di difendere sua madre riceve una testata che lo colpisce in pieno volto.

Madre e figlio non vogliono le cure dei medici ma la paura di tornare a casa è tanta, ad attenderli colui che dovrebbe proteggerli. L’episodio di violenza non è il primo.

Già in passato la donna e il ragazzo hanno subìto le aggressioni del 46enne. In un caso la donna aveva dovuto rivolgersi ai medici e per quel caso l’uomo era stato denunciato.



I carabinieri vogliono trovare il 46enne e vanno nell’appartamento. Bussano alla porta, ad aprire l’uomo. In casa ancora le prove della violenza avvenuta poco prima.

L’anta della porta è a terra mentre l’altra si regge a malapena ed è danneggiata al centro. Sul piano cottura un barratolo di quelli per la cioccolata spalmabile rotto, i cocci di vetro sul pavimento. L’uomo viene arrestato e portato in carcere. La sua famiglia è tornata a casa.