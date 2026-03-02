Tangenziale Napoli: chiusure notturne aeroporto verso Pozzuoli Il tratto in questione è Capodichino-Secondigliano

Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione sottopasso "viale Ruffo", nelle tre notti lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 marzo, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino Aeroporto e Secondigliano, verso Pozzuoli.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Capodichino Aeroporto, percorrere via Oreste Salomone e rientrare in Tangenziale allo svincolo di Secondigliano.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull'app "Autostrade per l'Italia", scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.