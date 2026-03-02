Napoli: Buonajuto incontra il console generale ucraino Kovalenko "Rafforzare rapporti istituzionali e sostegno al popolo ucraino"

Questa mattina il consigliere regionale e presidente della prima commissione affari istituzionali del consiglio regionale della Campania, Ciro Buonajuto, ha incontrato a Napoli il console generale dell’Ucraina, Maksym Kovalenko, per rinnovare e rinsaldare i rapporti istituzionali tra la Regione Campania e la comunità ucraina.

L’incontro si è svolto in un momento di grande instabilità internazionale, segnato dall’estensione dei fronti di guerra e dal protrarsi del conflitto in Ucraina, dove da oltre quattro anni la popolazione civile continua a vivere sotto i bombardamenti russi.

Una situazione drammatica che impone di non abbassare l’attenzione e di continuare a garantire pieno sostegno al popolo ucraino, sia come Paese che come istituzioni regionali.

“Non possiamo e non dobbiamo dimenticare quello che accade ogni giorno in Ucraina – ha dichiarato Buonajuto – Milioni di persone vivono da anni sotto le bombe, in condizioni di estrema difficoltà. Il nostro compito, come istituzioni, è continuare a manifestare vicinanza concreta e sostegno, promuovendo politiche di accoglienza, integrazione e cooperazione.

Dall’inizio dell’invasione russa, i cittadini ucraini residenti a Napoli sono raddoppiati, passando da circa 20mila a oltre 40mila.

Si tratta di una comunità viva, dinamica, che sta contribuendo in maniera positiva alla crescita sociale, culturale ed economica del nostro territorio. Il nostro impegno è rendere i processi di integrazione sempre più efficaci, semplificando le procedure e garantendo servizi adeguati, senza rinunciare ai necessari standard di sicurezza.

L’occasione è stata quindi utile a rinsaldare l’impegno reciproco per rafforzare la collaborazione tra la regione Campania e il consolato ucraino, promuovendo iniziative comuni in ambito sociale, culturale e istituzionale, per sostenere concretamente la comunità ucraina presente sul territorio e mantenere alta l’attenzione sulla crisi in corso”. Ha concluso Buonajuto.