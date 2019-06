Luca Mauriello alla guida dei Manager Quadri Campani L'80% dei consensi per il socio fondatore della Projenia

Si è tenuta il 30 maggio al Circolo Canottieri Napoli l’Assemblea di Manageritalia Campania (Federazione Regionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato che rappresenta, in Italia, oltre 35.000 manager e alte professionalità del terziario), per l’approvazione del Bilancio 2018 e le elezioni del rappresentante della Categoria dei Quadri.

L’assemblea si è svolta in una sala gremita di imprenditori e manager d’azienda, durante la quale si è svolto anche il talk-show sulle Universiadi che ci saranno sul territorio regionale a luglio di quest’anno con la presenza di importanti personalità quali il Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale delle Universiadi Gianluca Basile, il Direttore Generale del Comune di Napoli Attilio Auricchio, l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello, il Vice- Presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, il General Manager di MSC Crociere Aureliano Cicala, Il Direttore del Convention Bureau Napoli Giovanna Lucherini e l’imprenditore partenopeo Maurizio Marinella.

L’Assemblea è stata aperta da Rossella Bonaiti - Presidente Manageritalia Campania in presenza di Guido Carella (Presidente Nazionale Manageritalia), la quale dopo aver presentato le numerose iniziativa svolte testimoniate soprattutto dall’incremento di nuovi associati manager nell’anno 2018 si è passati alle elezioni del nuovo rappresentante Quadri per il periodo 2019/2023 , che con oltre l’80% dei consensi ha visto protagonista il dott.Luca Mauriello, classe 1980 , CEO e socio fondatore della PROJENIA S.c., società di Progettazione e Gestione di Fondi Europei , Servizi al Lavoro &Formazione, con un background ultradecennale nella gestione di Organizzazioni del Terzo Settore, il quale in suo commento di chiusura ricorda che obiettivo del suo programma associativo è “Far crescere la cultura manageriale e metterla in rete al servizio del territorio, creando sempre più occasione di confronto e di network tra gli associati , le giovani generazioni di manager e il mondo accademico…”.