Donna di colore nuda sull'albero: traffico in tilt e caos La singolare protesta nella città. La donna ha iniziato anche a sputare sui passanti

Singolare quanto accaduto a piazza Vittoria, nel cuore del quartiere Chiaia, a due passi dal lungomare di Napoli: una donna nuda, probabilmente straniera. è salita su un albero e ha cominciato a strappare i fiori dai rami, lanciandoli sulle auto di passaggio. La donna è salita su un albero in segno di protesta non si sa bene per quale motivo. Poi ha iniziato ad urlare e lanciare rami e fiori dall'albero sui passanti richiamando l'attenzione di turisti e cittadini. Sul posto sono ora giunti la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco.