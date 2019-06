Scoperti 149 infermieri "abusivi": ora rischiano il posto Mai iscritti all'ordine professionale. Se fossero licenziati molti ospedali collasserebbero

Tegola sulla sanità partenopea dopo la scoperta della Regione Campania: 149 infermieri della Asl Napoli 3- sud sarebbero abusivi, ovvero non iscritti all'Opi, l'Ordine professionale degli infermieri. Se fosse confermato si profilerebbe il reato di esercizio abusivo della professione infermieristica, che porterebbe innanzitutto al licenziamento. Gli infermieri scoperti, qualora venisse confermata la mai avvenuta iscrizione all'ordine professionale, avrebbero trenta giorni per sanare la propria posizione, altrimenti scatterebbe il licenziamento.

Eventualità, quest'ultima, che porterebbe al collasso i nosocomi in cui i 149 infermieri prestano servizi: Nola, Castellammare, Gragnano, Boscotrecase, Torre del Greco, Sorrento, Vico Equense.