Tabaccaio aggredito da migrante: è gravissimo E' in condizioni critiche il 52enne colpito da un pugno in metro

E' ancora in gravi condizioni il tabaccaio di 52anni colpito da un pugno nella metro di Chiaiano da un cittadino nigeriano richiedente asilo.

L'uomo è ricoverato nel reparto di rianimazione del Cardarelli di Napoli, con un grave trauma cranico legato alla caduta in terra ed un ematoma che preoccupa i medici del nosocomio napoletano.

Il nigeriano, un 36enne in Italia come richiedente asilo è stato arrestato. Si ricorderà che sul caso si era espresso anche il ministro Salvini.