Napoli: varato il piano sicurezza contro stese e vandalismo Il Comitato per l'ordine e la sicurezza ha visto per la prima volta la partecipazione del nuovo questore Giuliano

Il Comitato per l'ordine e la sicurezza che ha visto per la prima volta la partecipazione del nuovo questore di Napoli, Giuliano ha stilato oggi il piano operativo per la città.

Le misure sono concentrate per assicurare un maggiore controllo del territorio da parte delle forze di polizia nelle ore notturne e in particolare nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 4 del mattino per contrastare da una parte il fenomeno delle stese e dall'altra episodi di vandalismo e violenza.

Il sindaco Luigi de Magistris ha dichiarato che “Si va verso settimane importanti per la sicurezza a Napoli. Non posso anticipare nulla - ha aggiunto - ma già nelle prossime ore ci saranno interventi importanti così da scongiurare episodi inaccettabili. Bisogna mettere in campo efficacia, determinazione, concretezza e una presenza istituzionalmente muscolare con riferimento alle stese notturne. Non può esistere - ha sottolineato o Sindaco - che ci siano persone che pensano, agendo in maniera tracotante, di essere i controllori del territorio e che fatti gravi diventino un'ordinarietà''. Il primo cittadino ha anche voluto evidenziare che nel piano alcune sue proposte “hanno trovato piena adesione e coesione e abbiamo anche ottenuto un impegno importante dalle forze di polizia a intensificare i controlli nella zona del Vasto, di Porta Nolana e di piazza Garibaldi dove si stanno per concludere i lavori e in riferimento al così detto 'mercato degli stracci' che si effettua nei giorni festivi''. Passi in avanti anche sul fronte del sequestro dei motorini. ''Come polizia municipale - ha concluso il Sindaco - abbiamo messo a disposizione, non solo personale, ma anche carri attrezzi ed essendo stata sbloccata la questione dei depositi, da qui a settembre si potrà procedere al sequestro di migliaia di motorini''.