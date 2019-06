Straordinario intervento: asportato teratoma di un Kg su bimba Asportata la massa tra cuore e polmone

Un eccezionale intervento chirurgico è stato portato a termine da un'equipe mista composta da chirurghi, anestesisti e infermieri dell'ospedale pediatrico Santobono e del Cardarelli di Napoli. Un intervento particolarmente articolato vista la posizione della massa e la giovanissima età della paziente.

Gli specialisti, infatti, non senza difficoltà sono riusciti ad asportare un teratoma di 1 kg da una bambina di 11 anni.

La piccola paziente si era rivolta agli pneumologi del Santobono perché accusava un dolore al petto con difficoltà respiratorie. I medici, dopo aver visionato il referto dell'esame radiologico, avevano ipotizzato la presenza di un teratoma posizionato tra il cuore e il polmone. Individuato il problema si è subito capita la necessità di intervenire e così si è richiesto il supporto dell'equipe chirurgica del Santobono ha chiesto la collaborazione dei colleghi del Cardarelli.

"La dimensione della massa da asportare e la posizione – ha dichiarato Giovanni Gaglione, primario della chirurgia del Santobono, - ci hanno spinto a chiedere la collaborazione all'equipe di chirurgia toracica del Cardarelli guidata da Gianluca Guggino. Mettendo insieme le esperienze delle due equipe siamo riusciti a intervenire con un solo taglio sullo sterno, senza dover praticare un secondo taglio sul fianco per aprire l'intera cassa toracica. Ringrazio tutti i colleghi per l'elevato livello di collaborazione e disponibilità evidenziato". L’operazione era considerata particolarmente complicata in ragione della posizione, della dimensione e della rarità di questo tipo di teratoma. La massa, di circa 15x20cm e dal peso di 1 kg circa, era posizionata nella cassa toracica e risultava asintomatica.

Grazie al tipo di intervento realizzato la bambina è già stata dimessa dalla rianimazione ed è ospitata ora nel reparto di chirurgia del Santobono. Le sue condizioni appaiono soddisfacenti e si prevede che possa essere dimessa nell'arco di una settimana.

"Siamo stati felici di collaborare coi colleghi del Santobono – ha affermato Guggino -condividendo ed integrando le esperienze e le competenze.".