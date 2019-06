Napoli: Partito il corteo dei metalmeccanici In prima linea i lavoratori della Whirlpool. La manifestazione è organizzata nell’ambito dello sciopero generale indetto da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm

Il corteo dei metalmeccanici organizzato nell'ambito dello sciopero generale dei metalmeccanici indetto da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm, è partito pochi minuti fa da piazza Mancini e attraverserà il centro di Napoliper raggiungere piazza Matteotti.

In testa al corteo i lavoratori della Whirlpool di via Argine che lottano da settimane per scongiurare la chiusura dello stabilimento napoletano.