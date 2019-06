Napoli: PM10 oltre i limiti, stop auto anche nel weekend Il divieto di circolazione è stato prolungato a sabato 15 e domenica 16 giugno sempre dalle 15 alle 20.

Non si arresta l’inquinamento in città e a causa del perdurante superamento dei limiti di PM10 il divieto di circolazione predisposto dal Comune di Napoli prosegue anche per sabato 15 e domenica 16 giugno sempre dalle 15 alle 20. Non sono soggetti a tale limitazione di traffico la rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli, il raccordo A1 Napoli-Roma, il raccordo A3 Napoli-Salerno, la strada regionale ex SS 162 ed il raccordo viale Fulco di Calabria.

In più sono previste deroghe a tale divieto per svariate figure lavorative e per i partecipanti a cerimonie religiose o civili.