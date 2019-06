Pari opportunità in Campania: appello di Lomazzo Sollecito adempimenti obbligatori nelle pubbliche amministrazioni

Attuazione normativa vigente in materia di promozione e di tutela delle condizioni di pari opportunità nei luoghi di lavoro delle amministrazioni pubbliche.

Domenica Marianna Lomazzo, Consigliera di Parità della Regione Campania sollecita le pubbliche amministrazioni campane, inadempienti, a volersi adeguare al dettato normativo vigente in materia. La sollecitazione viene fatta anche in vista dell’ imminente realizzazione del poderoso piano per il lavoro posto in essere dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, e che prevede l’implementazione del lavoro, con 10.000 nuove assunzioni, negli enti locali e nelle pubbliche amministrazioni in genere regionali.

"Le pubbliche amministrazioni, che ancora non l’abbiano fatto, debbono dotarsi sia del Piano Triennale di Azioni Positive, previsto dall’art. 48 del D.Lgs.vo 198/06, senza il quale non potrebbero procedere a nuove assunzioni sia del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui alla L. 183/2011 .

Si rammenta, inoltre, che gli atti di nomina delle commissioni di concorso, che devono, salva motivata impossibilità, riservare alle donne la presenza di almeno un terzo del numero dei posti dei componenti, vanno inviati ,entro tre giorni, alla Consigliera regionale di Parità (art.5 della legge 215/12 di modifica all’art. 57 del D.Lgs.vo 16/01).

L’ufficio della Consigliera di Parità regionale e/o gli uffici delle Consigliere provinciali possono essere contattati per eventuali chiarimenti e supporto nella redazione del PAP e degli ulteriori adempimenti obbligatori.

Sul sito Istituzionale delle Regione Campania possono essere consultati ulteriori approfondimenti normativi in materia."