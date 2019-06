Napoli: il Presidente Conte alla Apple Academy Il premier accolto dal Rettore Manfredi “chiederemo al Presidente un piano per il lavoro di qualità al sud”

Il Presidente del Consiglio è arrivato alla Apple Developer Academy della Federico II di San Giovanni a Teduccio. Ad accogliere Giuseppe Conte il rettore Gaetano Manfredi, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il prefetto Carmela Pagano e l’assessore alle startup della Regione Campania, Valeria Fascione.

Il Presidente Conte parteciperà alla Graduation degli studenti dell'ultimo corso della Apple nell'Aula Magna del polo, cerimonia alla quale interverrà il cfo Apple Luca Maestri.

Gaetano Manfredi, il rettore della Federico II ha dichiarato che come università chiederanno al Presidente Conte “un grande piano per il lavoro di qualità al sud. Per attrarre le aziende di eccellenza. Chiediamo al premier maggiori investimenti nella formazione in Campania e nel Mezzogiorno, a partire dalla scuola e per le università e la ricerca. Dobbiamo dare una prospettiva di impiego di qualità ai nostri ragazzi - ha aggiunto il presidente della Crui -. Abbiamo tantissimi laureati eccellenti ma non possono andare tutti via. Dobbiamo dare opportunita' concrete, attraendo aziende che hanno bisogno di rilancio e di sostegno in questa grande trasformazione tecnologica. Questa visita è il riconoscimento del lavoro complessivo che la Federico II sta portando avanti per essere un grande motore di sviluppo economico e sociale dei nostri territori e per dare un'opportunita' importante e reale ai tanti giovani talenti che abbiamo e che hanno bisogno di una formazione di qualità”.