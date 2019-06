Ex sito Montefibre. M5S: giornata importante a Roma Piano di rilancio dei siti industriali campani

"Giornata importante, a Roma. Si sono avuti una serie d’incontri che riguardano la nostra Acerra uno di questi sull'ex sito Montefibre." Ad affermarlo in una nota è Carmela Auriemma, consigliere comunale M5S Acerra

"Il Ministro Luigi Di Maio lo scorso 9 aprile, con un proprio decreto, ha costituito un gruppo di lavoro che ha il compito di realizzare un piano di rilancio dei siti industriali campani che rientrano nelle aree cosiddette aree di crisi industriali complesse, tra le quali c’è anche il sito della Montefibre. Il gruppo si è costituito ed è già a lavoro per trovare imprenditori, nel frattempo, il Ministro ha già stanziato 60 milioni, un punto di partenza che può solo crescere.

Alla riunione, il Direttore ha rimarcato che le aree di crisi complesse su cui stanno lavorando sono tre: Torino, Acerra e Fermo Macerata. Il lavoro del gruppo tecnico porterà alla redazione di un accordo di programma che conterrà anche misure attive per tutti gli ex lavoratori.

Resta ovviamente la questione di garantire il sostegno ai lavoratori, in parte già realizzata per chi era stato escluso nel 2017 e recuperare quelli che da gennaio 2019 non stanno percependo alcun sostegno, ma tutto ciò dimostra che dallo scorso 26 luglio il Governo non ha mai abbandonato la vertenza Montefibre e non è rimasto ad attendere l’investitore vantato dalla Regione Campania il quale, ad oggi, sembra volatilizzato nel nulla, magari non è così vedremo.

La storia della Montefibre e dei suoi lavoratori è lunga una vita ed è una delle tante storie incompiute della nostra Città, tanti fallimenti, tante promesse, tanti abbandoni, ma noi crediamo che un risanamento e rilancio serio del sito compatibile con il territorio sia una vera opportunità per il nostro territorio. Non è semplice, ma la politica è anche vedere una strada da percorrere là dove tutti hanno costruito solo macerie. Si può fare."