Vesuvio, sopralluogo congiunto nella zona del vulcano Ai raggi x la messa in sicurezza delle due vie d’accesso al gran cono, dal lato di Ercolano

Il sindaco metropolitano Luigi de Magistris ha effettuato un sopralluogo sul Vesuvio, con il presidente parco nazionale del Vesuvio Agostino Casillo, il consigliere metropolitano delegato al parco nazionale del Vesuvio Michele Maddaloni,il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto, il sindaco di Boscotrecase Pietro Carotenuto, Il direttore dei lavori architetto Silvio Ammirati, il presidente del consiglio comunale di Boscotrecase Antonio Polioso, il presidente guide vulcanologiche Roberto Addeo, il capo di gabinetto Pietro Rinaldi, per verificare lo stato dei luoghi e l’avanzamento dei lavori che si stanno realizzando grazie all’intervento di città metropolitana, parco nazionale del Vesuvio e carabinieri forestali, a seguito dei devastanti incendi dell’estate del 2017.

E’ stato possibile constatare che sono stati già stati realizzati parte dei lavori per la messa in sicurezza delle due vie d’accesso al gran cono, dal lato di Ercolano per consentire ai turisti di tutto il mondo di accedere al gran cono del vulcano piu bello del mondo. Nello specifico gli interventi che hanno interessato Ercolano, in gran parte già terminati, hanno riguardato la messa in sicurezza delle due ex strade provinciali e il taglio degli alberi lungo la strada. In più sono stati realizzati lavori alle murature, ripristino di guard rail e delle zone danneggiate dagli incendi.

Il Sindaco ha anche incontrato i lavoratori di Armena, che sta svolgendo i lavori di ripristino dei luoghi,taglio di alberi, rimozione di tutto il materiale bruciato, realizzazione di staccionate oltre che dei lavori per il ripristino delle strade.

Sul lato di Boscotrecase, sono iniziate le operazioni per la messa in sicurezza di via Matrona, strada devastata non soltanto dal fuoco ma anche dalle abbondanti piogge cadute negli ultimi due anni, e anche qui le prime operazioni sono rappresentate dal taglio degli alberi lungo strada su entrambi i lati per 6 km, realizzate sia dai forestali che da Armena.

Visionata anche la pineta appartenente a Città Metropolitana, così come il Museo di arte contemporanea a cielo aperto in pietra lavica, Creator Vesevo, e la casa cantoniera, tutte site sulla strada di accesso da Ercolano che sarà presto oggetto di ristrutturazione e che diventerà struttura di fruizione turistica per l’area.

Soddisfatto il sindaco Metropolitano de Magistris che al termine dell’incontro ha ricordato che “La Città metropolitana intende mettere in atto tutte le azioni e le risorse necessarie anche con un’importante opera di riforestazione e controllo, affinché si dia nuova vita a questo splendido territorio, martoriato dagli eventi, meta di centinaia i migliaia di turisti ogni anno, patrimonio nostro e del mondo intero”.