Rc auto: Per i napoletani rincaro del 1,6% Il Codacons commenta la relazionar dell Ivass. Per Napoli nessun risparmio sulle tariffe dell’associazione

Commentando la relazione Ivass sull'attività del 2018 il Codacons afferma che “Se da un lato le tariffe sono calate del 20% negli ultimi 5 anni, dall'altro i neopatentati continuano a subire una stangata con forti incrementi dei costi delle polizze, e si registrano ancora intollerabili differenze a livello territoriale. Per i neopatentati i costi delle polizze in Italia continuano ad essere proibitivi, e sono risultati in aumento nel corso del 2018- spiega il presidente Carlo Rienzi - Dai dati dello stesso Ivass emerge infatti come gli assicurati con una età inferiore ai 24 anni subiscano un rincaro delle tariffe del +1,6% su base annua, con una impennata dei costi per tale categoria, al punto che un neopatentato residente a Pistoia arriva a pagare la bellezza di 1.070,6 euro per assicurare la propria autovettura. Permangono inoltre differenze abissali tra nord e sud Italia - prosegue Rienzi - A Napoliuna polizza Rc auto costa mediamente il 104% in più di Aosta: 618,5 euro contro i 302,2 euro di Aosta, nonostante il 55,5% dei contratti assicurativi stipulati a Napolipreveda l'installazione della scatola nera".