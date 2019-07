Max e Mariarosaria, Jovanotti celebra le nozze dei due campani La prima coppia ad essere sposata da Lorenzo Cherubini al Jova Beach Party è di Castellammare

Non capita a tutti gli innamorati di sposarsi davanti al proprio idolo, a quel cantante che con le sue note ha scandito i momenti più romantici del loro rapporto. Eppure succede grazie a Jovanotti che nel suo tour in giro per le spiagge italiane premia i suoi fans con una romantica cerimonia celebrata da lui stesso in persona. Sono 34 gli innamorati per i quali il sogno si realizza, tra questi due campani hanno già detto sì. E così hanno detto sì davanti a 45mila persone, Massimiliano Parmentola e Mariarosaria Libero di Castellammare.

Il Jova Beach Party

E’ successo nella prima tappa del Jova Beach Party di Lignano Sabbiadoro, con una marcia nuziale rock e come celebrante un certo Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. La coppia di Castellammare è stata unita in matrimonio da Lorenzo Cherubini che ha celebrato l'unione al Jova Beach Party. "Vuoi tu Massimiliano prendere in sposa la tua collaudata fidanzata dopo anni" è il rituale ripensato dall'artista per rendere unico il momento tra i due stabiesi.

Massimiliano e Mariarosaria, un amore sulle note di Jovanotti

I due fans del cantante sono arrivati insieme alle figlie di Pia e Sara. Il video del loro matrimonio già impazza sui social. Massimiliano e Mariarosaria sono entrambi di Castellammare, ma vivono da anni a Muzzana del Turgnano (Udine) dove stanno crescendo le loro bimbe .

Il tour e le nozze in spiaggia

Ma non finisce qua per la Campania degli innamorati. Cristina e Agostino, di Bacoli (Na) e Pozzuoli (Na) saranno presto sposati da Jovanotti a Castel Volturno, nella tappa del tredici luglio. Complessivamente la festa mobile si sposterà si sposterà in altre 16 località. Ogni spiaggia diventerà una "città temporanea" con tanto di cappella, dove Jovanotti in veste di sindaco potrà celebrare matrimoni. Il 'Jova Beach Party' è anche un nuovo Lp con sette brani inediti: "È la colonna sonora che ho pensato per la grande festa in musica sulle spiagge". W gli sposi! Ha gridato Jovanotti nel tripudio di applausi del pubblico, che emozionato ha partecipato al lieto evento.

Il cantante, infatti, ha deciso di trasformarsi in “Don Lorenzo” e di sposare 17 coppie di innamorati, una per ogni data del tour, coppie che prima si saranno sposate con "le regolari nozze in Comune". Nelle scorse settimane a Cortona il cantante ha estratto a sorte i nomi dei fortunati che avranno la possibilità di far celebrare il loro matrimonio dal loro beniamino.

L'estrazione dei nomi dei fan

L’estrazione è avvenuta in diretta sui social: lo staff del cantante, insieme a sua moglie Francesca Valiani, ha vagliato le 2812 richieste da parte dei fan che desiderano celebrare le proprie nozze durante il Jova Beach Party. Le coppie hanno partecipato a un concorso lanciato sui social a febbraio: “Abbiamo fatto tutto secondo le regole – ha sottolineato Jovanotti – e abbiamo fatto partecipare tutte le coppie, anche quelle formate da persone dello stesso sesso”. L’estrazione è avvenuta in presenza di un funzionario della Camera di Commercio di Arezzo, Vincenzo Ciccia, ed è stata realizzata alla vecchia maniera, ossia con un’urna risalente ai primi del ‘900 contenente i nomi di tutti i partecipanti. A pescare i bigliettini è stato lo stesso Jovanotti, che ha scherzato con i propri fan durante la diretta durata quasi un’ora.

Ecco l’elenco completo delle prossime nozze

-10 luglio, Rimini: Erika e Igor, di Carpi (Modena);

– 13 luglio, Castel Volturno: Cristina e Agostino, di Bacoli (Na) e Pozzuoli (Na);

– 16 luglio, Marina di Cerveteri: Sara e Federico di Terni;

– 20 luglio, Barletta: Annateresa e Vitonicola di Taranto;

– 23 luglio, Olbia: Bruna e Claudio di Olbia;

– 30 luglio, Viareggio: Francesca e Maurizio di Cascina (Pisa);

– 3 agosto, Lido di Fermo: Francesca e Niccolò di Spoleto (Perugia)

– 7 agosto, Praia a Mare: Ada e Alessandro (Cosenza);

– 10 agosto, Roccella Jonica: Maria e Alessandro di Milano;

– 13 agosto, Policoro: Vittoria e Andrea di Trana (Torino);

– 17 agosto, Vasto: Susanna e Andrea di Pavia;

– 20 agosto, Lido degli Estensi (Bologna): Margherita e Claudio di Minerbio (Bo) e Medicina (Bo);

– 24 agosto, Plan de Corones: Milena e Fabio di Sutri (Viterbo);

– 28 agosto, Lignano Sabbiadoro: Vanessa e Mauro di San Biagio di Callalta (Treviso);

– 31 agosto, Viareggio: Alessandra e Graziano di Torino.