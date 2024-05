Calzona striglia il Napoli sperando nella scossa Anche questa settimana niente giorno di riposo. Gli azzurri non vincono da cinque partite

Ancora niente giorno di riposo per la seconda settimana consecutiva: così Calzona striglia il Napoli dopo le cinque partite senza vittorie e una stagione che sta finendo nel peggiore dei modi. Venerdì a Firenze l'ultima possibilità per rimanere almeno all'ottavo posto e centrare la qualificazione in Conference League, anche se i viola avranno una gara da recuperare. Oggi mattinata di lavoro per il Napoli al Konami Center, in vista del match contro la Fiorentina in programma venerdì allo Stadio Franchi.

Coloro che hanno giocato dal primo minuto contro il Bologna hanno svolto lavoro di potenza aerobica mentre gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partitina e lavoro tecnico-tattico. Mazzocchi e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo, Osimhen ha svolto lavoro di recupero per un affaticamento muscolare, per Mario Rui personalizzato in palestra. Lindstrom, infine, ha effettuato terapie e personalizzato in palestra per lombalgia. Ma le aspettative dei tifosi sono tutte per le parole di De Laurentiis, che giovedì tornerà in pubblico nella conferenza stampa per i ritiri estivi: l'attesa è tutta per il nuovo allenatore, con il sogno Antonio Conte sulla panchina azzurra.