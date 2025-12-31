Il presidente Roberto Fico ufficializza la nuova giunta regionale: ecco i nomi È composta da dieci assessori

Il presidente Roberto Fico ha nominato la nuova giunta regionale. È composta da dieci assessori. Confermati i nomi annunciati nei giorni scorsi, con la sorpresa di Ninni Cutaia alla cultura e Claudia Pecoraro all’ambiente.

Nominato Mario Casillo vicepresidente e confermato l’ingresso in giunta di Fulvio Bonavitacola (fedelissimo di De Luca, già vicepresidente durante i suoi mandati) alle attività produttive e sviluppo economico.

Fico, come annunciato terrà per sé, per il momento, la delega alla sanità e bilancio.

Al Pd, quindi, vanno tre assessori, senza troppi colpi di scena: Casillo, Vincenzo Cuomo (sindaco di Portici) e Andrea Morniroli, esperto di politiche sociali e welfare, socio e amministratore della cooperativa sociale Dedalus di Napoli.

Le reazioni non tardano a mancare: Soddisfatto Clemente Mastella, dopo un primo battibecco, per la nomina da lui indicata di Maria Carmela Serluca all'Agricoltura, attuale assessora all’Economia di Benevento. Nei giorni scorsi era circolato anche il nome di Mastella Jr, Pellegrino. Ma, come più volte ribadito da Fico, nessun consigliere eletto diventerà assessore

“Ringrazio le forze politiche e civiche - dice il governatore - per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta. Siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini campani mettendo in campo esperienza, professionalità e competenze, cura e attenzione per il territorio, ascolto dei bisogni delle persone. Affronteremo questo incarico con responsabilità e con l’impegno massimo che i cittadini e questa straordinaria regione meritano. È solo con il lavoro di squadra che potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, nell’interesse esclusivo della comunità. Auguro buon lavoro a tutti i componenti della Giunta regionale. Colgo l’occasione anche per augurare a tutti i cittadini campani un felice anno nuovo”.

Questi i nomi e le rispettive deleghe:

Mario Casillo, vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare

Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio

Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola

Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità

Fulvio Bonavitacola: Attività produttive e Sviluppo economico

Vincenzo Maraio: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale

Angelica Saggese: Lavoro, Formazione

Ninni Cutaia: Cultura, Eventi, Personale

Fiorella Zabatta: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali

Maria Carmela Serluca: Agricoltura Il presidente riserva a sé le materie della sanità, del bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate.