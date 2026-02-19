Diritti civili, parte da Napoli il Giro d’Italia per la Pace

Parte da Napoli il Giro d’Italia per la Pace. In occasione degli 800 anni di San Francesco d’Assisi, degli 80 anni della Repubblica Italiana e dei 40 anni del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, la città ospita gli eventi inaugurali del grande cammino nazionale dedicato alla costruzione di una nuova cultura di pace.
In piazzetta Montecalvario, la cerimonia di consegna della Lampada della Pace di Assisi alle scuole primarie e secondarie di primo grado. In corteo, lungo i vicoli dei quartieri spagnoli, la Lampada è stata poi accompagnata fino alla Sala del Consiglio Comunale, in via Verdi.
Nel pomeriggio, a Palazzo San Giacomo, la consegna del Dono di Pace della città: un ulivo offerto dall’Istituto di istruzione superiore Sannino–De Cillis. Subito dopo, gli studenti degli istituti superiori di secondo grado si recheranno alla Basilica di Santa Chiara dove è prevista la costruzione simbolica delle Fondamenta di Pace.