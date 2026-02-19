Il Napoli prova a recuperare McTominay Ieri non ha partecipato all'allenamento congiunto contro il Portici

L'obiettivo preciso è recuperare Scott McTominay: il centrocampista del Napoli, alle prese con un'infiammazione al tendine del gluteo ha saltato la gara contro il Como in Coppa Italia e quella di campionato contro la Roma e Conte vorrebbe recuperarlo per quella importantissima di domenica pomeriggio contro l'Atalanta. Ce la farà? C'è ottimismo, anche se le precauzioni in una stagione che spinge quasi alla superstizione preventiva oltre che alle terapie mediche non sono mai troppe.

Proprio per questo Scott nella giornata di ieri non ha preso parte all'allenmanto congiusto contro il Portici: il dolore è quasi scomparso ma forzare proprio no, meglio procedere con prudenza e dunque col lavoro personalizzato, così come Spinazzola, Gilmour e Anguissa. Per i primi due l'esclusione è stata una scelta di prudenza, come per Scott: vanno gestiti entrambi, Gilmour perché rientra da un lungo infortunio, Spinazzola perché sta dando tanto, forse troppo e già nel post Roma ha confessato di aver avvertito qualche fastidio, Anguissa invece è in fase di rientro, non ancora completamente recuperato e aspetta la prima convocazione, se non già per Bergamo almeno per la successiva contro il Verona.