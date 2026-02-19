Rapina minorenne in via Toledo a Napoli, arrestato dalla Municipale Il 51enne fermato in flagranza, avrebbe sottratto cellulare a una ragazza

E' stato arrestato dalla polizia municipale l'uomo accusato di aver rapinato una ragazza nella centralissima via Toledo a Napoli. In particolare è stato il personale dell’Unità Operativa Avvocata della Polizia Locale di Napoli ad arrestare in flagranza un uomo di 51 anni, ritenuto responsabile di rapina ai danni di una minorenne in via Toledo.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe "sottratto un cellulare a una ragazza di 16 anni e, nel tentativo di fuggire con un complice, avrebbe usato violenza contro alcuni passanti intervenuti in suo aiuto".

Le indagini della Polizia locale di Napoli

Gli accertamenti hanno poi consentito di evidenziare "a suo carico un provvedimento Dacur, relativo al divieto di accesso agli esercizi pubblici". Raccolta la querela della vittima, il Pubblico Ministero "ha convalidato l’arresto presso la casa circondariale di Poggioreale".

