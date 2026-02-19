Napoli: turista cade a terra durante rapina, portato in ospedale Nei pressi della stazione di piazza Garibaldi

Violenta rapina nella notte a Napoli, nei pressi della stazione ferroviaria di piazza Garibaldi. Vittima un 62enne turista statunitense che, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei Carabinieri, sarebbe stato accerchiato da 5 extracomunitari che gli avrebbero strappato una collanina d’oro, facendolo poi cadere a terra. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare. Sono in corso indagini dei militari della compagnia di Poggioreale per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili.