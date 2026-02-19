Mattarella a Napoli alla Scuola Superiore della Magistratura La cerimonia a Castel Capuano

Il Presidente Sergio Mattarella è atteso per mercoledì 25 febbraio alle ore 11 a Napoli, presso la sede di Castel Capuano, dove si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’anno formativo della Scuola Superiore della Magistratura.

Il programma prevede gli interventi del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, del Vice Ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto e

concluderà la Presidente della Scuola, Silvana Sciarra.

All’evento parteciperanno Autorità istituzionali e giudiziarie nonché alcuni studenti dell’ultimo anno del ciclo di studi del Liceo Classico “Renato Cartesio” di Giugliano

in Campania, del Liceo Scienze Umane Economiche e Sociali “Elsa Morante” e del Liceo Scientifico “Piero Calamandrei” di Napoli.