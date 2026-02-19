Il Papa ad Acerra, il sindaco: "Evento storico" Così D'Errico dopo l'incontro in Diocesi

“Un evento di portata storica, che ci emoziona e di fronte al quale ci faremo trovare preparati”. E’ quanto sottolinea il sindaco di Acerra Tito d’Errico a margine dell’incontro in Diocesi nel corso del quale il Vescovo Antonio Di Donna ha annunciato ufficialmente la visita di Papa Leone XIV ad Acerra il prossimo Sabato 23 Maggio.ù

“Una gioia immensa, uno straordinario entusiasmo, per una giornata che resterà scolpita nella memoria collettiva dell’intero territorio – spiega il sindaco - e l’amministrazione comunale, come sempre, si farà carico con responsabilità della compartecipazione all’organizzazione di questa visita. Per questo ringrazio di cuore Monsignor Di Donna. Sarà un momento solenne per gli acerrani e per quanti raggiungeranno la città dai comuni limitrofi”.

La data del 23 Maggio è stata scelta in quanto precede di 24 ore l’undicesimo anniversario dell’Enciclica di Papa Francesco Laudato Si’ (24 Maggio 2015), il documento che indica la guida per la cura del creato.

Il programma

"Secondo il programma provvisorio - si legge in una nota - stilato dalla Prefettura Pontificia e diffuso questa mattina alla presenza del sindaco Tito d’Errico e del presidente del consiglio comunale Raffaele Lettieri, delle forze dell’ordine e dei referenti amministrativi e dei parroci dei Comuni della Diocesi, Papa Prevost atterrerà in elicottero la mattina - intorno alle 8,30 - al Campo Arcoleo di Acerra, dove sarà accolto dal Vescovo Di Donna, dal Prefetto di Napoli, dal Presidente della Regione Campania e dal Sindaco di Acerra. Di lì si

sposterà in auto in Cattedrale per un incontro con i Vescovi della Campania, i sacerdoti, i diaconi ed i religiosi. Non si esclude in questa sede anche un incontro con i familiari di cittadini che sono stati affetti da malattie severe, che in alternativa potrebbe avvenire successivamente nella Parrocchia di San Giuseppe nel rione Madonnella. Partendo dalla Cattedrale alle 10 circa, infatti, il Pontefice attraverserà la città a bordo della ‘papamobile’ raggiungendo piazza Calipari dove lo attenderanno i Sindaci di diversi Comuni delle province di Napoli e di Caserta. E’ in fase decisionale se qui ci sarà un momento di preghiera semplice (liturgia della parola) oppure verrà celebrata la Santa Messa: a seguire

previsto il ringraziamento del Vescovo e il rientro all’Arcoleo dove intorno alle 12,30 il Papa decollerà per far rientro a Roma".

Prima di Leone XIV solo un Pontefice aveva fatto visita ad Acerra, Niccolò II, ma bisogna risalire addirittura al 1059, una data che potrebbe coincidere con la fondazione della Diocesi di Acerra.

“Acerra non si farà trovare impreparata – sostiene Tito d’Errico - d’altronde già con la visita del Presidente Mattarella il 25 Aprile del 2022, l’amministrazione comunale all’epoca guidata dal sindaco Lettieri ha dato ampia prova di affidabilità e di capacità organizzativa condivisa. Acerra non vede l’ora abbracciare Papa Leone, la cui presenza rappresenta un momento speciale – storico e spirituale - che porterà gioia, fiducia ed uno spiccato senso di comunità che va a rafforzare l’unità e la fraternità tra i cittadini. Apriamo i nostri cuori al Santo Padre ed affidiamo a Lui le nostre speranze”.