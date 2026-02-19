Agricoltura in Campania: Aveta incontra associazioni di categoria Presidente della Commissione regionale: “Emerse le criticità ma anche grandi potenzialità”

Entra nel vivo il lavoro della commissione Agricoltura della Regione Campania. Il presidente Raffaele Aveta ha incontrato gli esponenti delle associazioni di Categoria Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri. Un confronto che – assicura - ha segnato “l’inizio di una fase di conoscenza reciproca, in vista dell’avvio pieno delle attività istituzionali della Commissione”.

Aveta: lavoriamo nel segno della condivisione

“La Commissione - ha sottolineato il presidente - intende lavorare nel segno della condivisione. Solo attraverso un dialogo stabile e continuo con chi rappresenta le imprese agricole si possono mettere in campo politiche utili, concrete e realmente rispondenti ai bisogni del territorio. Dagli incontri sono emerse le maggiori criticità che attraversano l’agricoltura campana, ma anche le grandi potenzialità di un settore che può e deve tornare a essere un motore di sviluppo, soprattutto in termini di occupazione, protagonismo dei giovani e valorizzazione della multifunzionalità”.

Le priorità dell'agricoltura in Campania

“Con le organizzazioni abbiamo condiviso l’idea di calendarizzare incontri mensili per accompagnare in modo partecipato il lavoro della Commissione e programmare insieme le priorità. Vogliamo costruire un percorso di collaborazione efficace, nel rispetto dei ruoli, ma con l’obiettivo comune di rafforzare il sistema agricolo regionale. L’intento – ha concluso Aveta – è imprimere un cambio di passo nel metodo di lavoro sulle politiche del settore: più ascolto, più partecipazione, più capacità di tradurre le istanze dei territori in azioni tangibili”.

Nella foto un'immagine di Aveta con il presidente Massimiliano Manfredi