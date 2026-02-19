Atalanta - Napoli: problemi in attacco per Palladino Fuori De Keteaere e Raspadori, Scamacca non al meglio

L’Atalanta prepara la sfida al Napoli con un occhio al campionato e l’altro all’Europa. Mercoledì prossimo, infatti, i nerazzurri saranno attesi dal ritorno dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund al Westfalenstadion, appuntamento che potrebbe incidere sulle scelte di formazione contro gli azzurri.

Atalanta, scelte obbligate e rotazioni mirate

Davanti la situazione è delicata. Con De Ketelaere e Raspadori ancora ai box – entrambi verso il rientro intorno alla metà di marzo – e con Scamacca non al meglio dopo essere stato sostituito all’intervallo nell’ultima uscita, l’ipotesi panchina per l’attaccante romano prende quota. Al suo posto potrebbe partire dal primo minuto Krstovic.

Nel consueto 3-4-2-1, Pasalic è pronto ad arretrare in mediana al fianco di Ederson per sostituire De Roon, lasciando così spazio sulla trequarti a Samardzic, che dovrebbe agire insieme a Zalewski alle spalle dell’unica punta.

Difesa: Ahanor verso una maglia, ballottaggi aperti

In difesa si profila un cambio sul centrosinistra: Ahanor dovrebbe prendere il posto di Kolasinac. Restano invece in bilico le altre due maglie.

Kossounou non ha pienamente convinto nelle ultime uscite e Scalvini sembra pronto a riprendersi una maglia da titolare. Al centro della retroguardia è ballottaggio tra Djimsiti e Hien, quest’ultimo impiegato dal primo minuto proprio nell’andata contro il Dortmund.