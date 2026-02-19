Spari contro 'paciere' di rissa tra giovani, chiuso locale a Chiaia Sospensione di 30 giorni per l'attività commerciale

Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato San Ferdinando, ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un esercizio commerciale in Vicoletto Belledonne a Chiaia.

In particolare, nella serata dello scorso 15 febbraio, gli agenti del locale Commissariato erano intervenuti presso l’attività commerciale a seguito dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Gli operatori, grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presenti sul posto e alle dichiarazioni di alcune persone presenti al momento dei fatti, erano riusciti a risalire all’identità dei due aggressori e a trarli in arresto.

Dai successivi accertamenti è emerso che uno dei due indagati aveva esploso un colpo di arma da fuoco in direzione del proprietario di un locale posto nelle immediate vicinanze in quanto quest’ultimo, poco prima, si era prodigato a sedare una lite scaturita da futili motivi tra alcuni giovani e nata all’interno del locale destinatario del provvedimento sopra citato; il proprietario di quest’ultimo, dunque, ha manifestato una grave negligenza nel non allertare immediatamente le Forze dell’ordine, contribuendo così all’escalation della rissa, potenzialmente culminante in un ferimento o omicidio.

In ragione della situazione e vista la zona ad alta concentrazione di movida notturna frequentata da numerosi giovani è stato, pertanto, adottato il provvedimento di sospensione finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.