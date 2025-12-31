Sfuggito all'arresto, catturato su una barca Stava tentando di fuggire di nuovo

Sfuggito all'arresto il 2 dicembre, catturato su una barca nel borgo Marinari a NAPOLI. I Carabinieri della Stazione di NAPOLI Scampia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nei confronti di un indagato irreperibile da poco meno di un mese. Grazie alle indagini condotte dai carabinieri, è stato possibile ricostruire movimenti del soggetto da ricercare. I Carabinieri della Stazione Scampia sono riusciti localizzarlo presso il Borgo Marinari mentre si trovava su una barca, per poi riuscire ad arrestarlo mentre stava per darsi alla fuga dal molo tramite un'autovettura, aiutato da un uomo e una donna a bordo del mezzo con lui.