Napoli blinda il Capodanno, 250 agenti e stop alle auto: cosa devi sapere

Una città blindata ma pronta a fare festa. Per il Capodanno 2026, l'amministrazione comunale di Napoli e la Prefettura hanno varato un piano di sicurezza straordinario: 250 agenti della Polizia Municipale (numero record rispetto agli anni passati) pattuglieranno le strade per garantire il regolare svolgimento dei grandi eventi in programma tra Piazza del Plebiscito, il Lungomare e Piazza Municipio.
La decisione è arrivata al termine di un Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Michele di Bari. L'obiettivo è duplice: gestire l'enorme afflusso di pubblico atteso per il concerto a Piazza del Plebiscito e i DJ set alla Rotonda Diaz, e mantenere alto il livello di vigilanza in un contesto internazionale definito "delicato".
Il dispositivo di traffico: centro e lungomare "off-limits"
Il cuore della città diventerà una grande isola pedonale. Dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 fino alle 5:00 del 1° gennaio 2026, scatterà il divieto di transito veicolare in diverse zone chiave.
Le aree principali interessate dai blocchi sono:
Piazza del Plebiscito e Via San Carlo: stop totale alla circolazione (eccetto mezzi di soccorso e Forze dell'Ordine).
Zona Chiaia e Monte di Dio: chiuse via Gennaro Serra, via Chiaia e via Nicotera (accesso consentito ai soli residenti e veicoli H).
Lungomare e dintorni: divieto di transito in via Cesario Console, via Acton (tratto Galleria/Nazario Sauro) e via Partenope.
Via Toledo e via Nardones: interdette al traffico cittadino.
Trasporti e controlli: tolleranza zero su alcol e botti
Per evitare il caos parcheggi e garantire il rientro a casa in sicurezza, il Comune ha previsto un potenziamento straordinario del trasporto pubblico con prolungamenti d'orario per metropolitana e funicolari. L'appello delle istituzioni è chiaro: "Usate i mezzi pubblici". Sul fronte della legalità, il Prefetto ha disposto controlli serrati su due fronti:
Guida sicura: Posti di blocco intensificati per contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.
Guerra ai "botti" illegali: Massima attenzione alla vendita di fuochi pirotecnici proibiti. Una circolare inviata ai sindaci raccomanda il divieto di esplosioni vicino a ospedali, case di cura e aree con animali per tutelare la quiete pubblica e i soggetti fragili.
Tabelle dei divieti di sosta principali
Dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 5:00 del 1°gennaio 2026 e comunque fino a cessate esigenze è previsto:
Divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli di emergenza, di soccorso, di raccolta dei rifiuti e delle Forze dell’Ordine e dei veicoli dell’ASIA:
nelle carreggiate di Piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e l'edificio del Comiliter (Palazzo Salerno);
in Via Vittorio Emanuele III e Via San Carlo, dall’intersezione del ramo per la svolta a sinistra proveniente da Piazza Municipio a quella di Piazza Trieste e Trento;
in Via Solitaria, Piazzetta Salazar e in Rampe Paggeria, anche, per i veicoli dei residenti e i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo;
in Piazza Santa Maria degli Angeli, Via Gennaro Serra, Piazza Carolina, Via Monte di Dio, Via Chiaia e Via Giovanni Nicotera (tratto da Via Santa Teresella degli Spagnoli a Piazza Santa Maria degli Angeli) eccetto: i veicoli dei residenti e i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo diretti ai passi carrai sui tratti interessati dal divieto, i veicoli per le emergenze ed il soccorso;
in Via Cesario Console, Via Ammiraglio Ferdinando Acton - nel tratto compreso tra l'ingresso/uscita della Galleria della Vittoria e Via Nazario Sauro;
in Via Santa Lucia, nel tratto che da Via Chiatamone adduce a Via Partenope;
in Via Alessandro Dumas Padre, Via Orsini, nel tratto che adduce a Via Partenope, in Borgo Marinari, in Via Nazario Sauro dalla confluenza con Via Lucilio;
in Via Nardones, dalla confluenza con Piazza Trieste e Trento;
su Via Toledo;
l'obbligo per i veicoli circolanti in Piazza Carolina di svoltare a sinistra all'intersezione di Via Chiaia;
in Via San Nicola da Tolentino, dall’intersezione con Corso Vittorio Emanuele, e in Rampe Brancaccio dall’intersezione con Via Vito Fornari, eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso.
B) Divieto di sosta con rimozione coatta in Via Cesario Console, nel tratto compreso tra Piazza Plebiscito e Via Santa Lucia (eccetto stalli H personalizzati).
C) Sospensione:
C.1) in Via San Carlo, in Via Santa Lucia - alla confluenza con Via Partenope - e in Piazza Carolina, dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (TAXI);
C.2) in Via San Carlo e in Via Cesario Console, dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana;
C.3) del percorso di mobilità ciclistica nei tratti di strada interessati dagli eventi.
Dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 5:00 del 1°gennaio 2026 e comunque fino a cessate esigenze è previsto:
Divieto di transito - eccetto i veicoli di emergenza, di soccorso, di raccolta dei rifiuti e delle Forze dell’Ordine e dei veicoli dell’ASIA - e divieto di sosta con rimozione coatta in:
2.1) Via Orsini, tratto tra Via Lucilio e Via Partenope;
2.2) Via Lucilio, tratto tra Via Orsini e Via Nazario Sauro;
2.3) Via Palepoli, tratto tra Via Orsini e Via Nazario Sauro;
2.4) Via Marino Turchi, tratto tra Via Orsini e Via Nazario Sauro;
2.5) Via Raffaele De Cesare, tratto tra Via Orsini e Via Nazario Sauro;
2.6) Via Cuma, tratto tra Via Orsini e Via Nazario Sauro;
2.7) Via Petronio, tratto tra Via Orsini e Via Nazario Sauro.
3. Dalle ore 1:00 del 1°gennaio 2026 fino a cessate esigenze dello stesso giorno, in caso di necessità e per motivi di sicurezza veicolare e pedonale stabiliti dal Servizio Polizia Locale, è previsto:
3.1) Divieto di transito veicolare in Via Chiatamone, eccetto i veicoli dei residenti diretti ai passi carrai, i veicoli di emergenza, di soccorso e delle Forze dell’Ordine.
3.2) Sospensione del percorso di mobilità ciclistica in Via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra Piazza Vittoria e Rotonda Diaz.
4. Dalle ore 8:00 del 30 dicembre 2025 alle ore 24:00 del 1°gennaio 2026 e comunque fino a cessate esigenze è previsto:
4.1) Divieto di transito veicolare in Piazza Municipio, nella strada immediatamente limitrofa al Maschio Angioino, di collegamento tra Piazza Municipio e Via Acton per l’evento “DJ Set”.