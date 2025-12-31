Napoli blinda il Capodanno, 250 agenti e stop alle auto: cosa devi sapere Trasporti potenziati e tolleranza zero sui botti illegali.

Una città blindata ma pronta a fare festa. Per il Capodanno 2026, l'amministrazione comunale di Napoli e la Prefettura hanno varato un piano di sicurezza straordinario: 250 agenti della Polizia Municipale (numero record rispetto agli anni passati) pattuglieranno le strade per garantire il regolare svolgimento dei grandi eventi in programma tra Piazza del Plebiscito, il Lungomare e Piazza Municipio.

La decisione è arrivata al termine di un Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Michele di Bari. L'obiettivo è duplice: gestire l'enorme afflusso di pubblico atteso per il concerto a Piazza del Plebiscito e i DJ set alla Rotonda Diaz, e mantenere alto il livello di vigilanza in un contesto internazionale definito "delicato".

Il dispositivo di traffico: centro e lungomare "off-limits"

Il cuore della città diventerà una grande isola pedonale. Dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 fino alle 5:00 del 1° gennaio 2026, scatterà il divieto di transito veicolare in diverse zone chiave.

Le aree principali interessate dai blocchi sono:

Piazza del Plebiscito e Via San Carlo: stop totale alla circolazione (eccetto mezzi di soccorso e Forze dell'Ordine).

Zona Chiaia e Monte di Dio: chiuse via Gennaro Serra, via Chiaia e via Nicotera (accesso consentito ai soli residenti e veicoli H).

Lungomare e dintorni: divieto di transito in via Cesario Console, via Acton (tratto Galleria/Nazario Sauro) e via Partenope.

Via Toledo e via Nardones: interdette al traffico cittadino.

Trasporti e controlli: tolleranza zero su alcol e botti

Per evitare il caos parcheggi e garantire il rientro a casa in sicurezza, il Comune ha previsto un potenziamento straordinario del trasporto pubblico con prolungamenti d'orario per metropolitana e funicolari. L'appello delle istituzioni è chiaro: "Usate i mezzi pubblici". Sul fronte della legalità, il Prefetto ha disposto controlli serrati su due fronti:

Guida sicura: Posti di blocco intensificati per contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

Guerra ai "botti" illegali: Massima attenzione alla vendita di fuochi pirotecnici proibiti. Una circolare inviata ai sindaci raccomanda il divieto di esplosioni vicino a ospedali, case di cura e aree con animali per tutelare la quiete pubblica e i soggetti fragili.

Tabelle dei divieti di sosta principali

Dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 5:00 del 1°gennaio 2026 e comunque fino a cessate esigenze è previsto:

Divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli di emergenza, di soccorso, di raccolta dei rifiuti e delle Forze dell’Ordine e dei veicoli dell’ASIA:

nelle carreggiate di Piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e l'edificio del Comiliter (Palazzo Salerno);

in Via Vittorio Emanuele III e Via San Carlo, dall’intersezione del ramo per la svolta a sinistra proveniente da Piazza Municipio a quella di Piazza Trieste e Trento;

in Via Solitaria, Piazzetta Salazar e in Rampe Paggeria, anche, per i veicoli dei residenti e i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo;

in Piazza Santa Maria degli Angeli, Via Gennaro Serra, Piazza Carolina, Via Monte di Dio, Via Chiaia e Via Giovanni Nicotera (tratto da Via Santa Teresella degli Spagnoli a Piazza Santa Maria degli Angeli) eccetto: i veicoli dei residenti e i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo diretti ai passi carrai sui tratti interessati dal divieto, i veicoli per le emergenze ed il soccorso;

in Via Cesario Console, Via Ammiraglio Ferdinando Acton - nel tratto compreso tra l'ingresso/uscita della Galleria della Vittoria e Via Nazario Sauro;

in Via Santa Lucia, nel tratto che da Via Chiatamone adduce a Via Partenope;

in Via Alessandro Dumas Padre, Via Orsini, nel tratto che adduce a Via Partenope, in Borgo Marinari, in Via Nazario Sauro dalla confluenza con Via Lucilio;

in Via Nardones, dalla confluenza con Piazza Trieste e Trento;

su Via Toledo;

l'obbligo per i veicoli circolanti in Piazza Carolina di svoltare a sinistra all'intersezione di Via Chiaia;

in Via San Nicola da Tolentino, dall’intersezione con Corso Vittorio Emanuele, e in Rampe Brancaccio dall’intersezione con Via Vito Fornari, eccetto i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso.



B) Divieto di sosta con rimozione coatta in Via Cesario Console, nel tratto compreso tra Piazza Plebiscito e Via Santa Lucia (eccetto stalli H personalizzati).

C) Sospensione:

C.1) in Via San Carlo, in Via Santa Lucia - alla confluenza con Via Partenope - e in Piazza Carolina, dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (TAXI);

C.2) in Via San Carlo e in Via Cesario Console, dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana;

C.3) del percorso di mobilità ciclistica nei tratti di strada interessati dagli eventi.



Dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 5:00 del 1°gennaio 2026 e comunque fino a cessate esigenze è previsto:

Divieto di transito - eccetto i veicoli di emergenza, di soccorso, di raccolta dei rifiuti e delle Forze dell’Ordine e dei veicoli dell’ASIA - e divieto di sosta con rimozione coatta in:

2.1) Via Orsini, tratto tra Via Lucilio e Via Partenope;

2.2) Via Lucilio, tratto tra Via Orsini e Via Nazario Sauro;

2.3) Via Palepoli, tratto tra Via Orsini e Via Nazario Sauro;

2.4) Via Marino Turchi, tratto tra Via Orsini e Via Nazario Sauro;

2.5) Via Raffaele De Cesare, tratto tra Via Orsini e Via Nazario Sauro;

2.6) Via Cuma, tratto tra Via Orsini e Via Nazario Sauro;

2.7) Via Petronio, tratto tra Via Orsini e Via Nazario Sauro.



3. Dalle ore 1:00 del 1°gennaio 2026 fino a cessate esigenze dello stesso giorno, in caso di necessità e per motivi di sicurezza veicolare e pedonale stabiliti dal Servizio Polizia Locale, è previsto:

3.1) Divieto di transito veicolare in Via Chiatamone, eccetto i veicoli dei residenti diretti ai passi carrai, i veicoli di emergenza, di soccorso e delle Forze dell’Ordine.

3.2) Sospensione del percorso di mobilità ciclistica in Via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra Piazza Vittoria e Rotonda Diaz.

4. Dalle ore 8:00 del 30 dicembre 2025 alle ore 24:00 del 1°gennaio 2026 e comunque fino a cessate esigenze è previsto:

4.1) Divieto di transito veicolare in Piazza Municipio, nella strada immediatamente limitrofa al Maschio Angioino, di collegamento tra Piazza Municipio e Via Acton per l’evento “DJ Set”.

