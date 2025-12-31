Giugliano in Campania: lite condominiale rischia di finire in tragedia In manette una 31enne napoletana per lesioni personali aggravate

Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca, sono intervenuti presso uno stabile di Giugliano in Campania, per la segnalazione di una lite condominiale durante la quale una donna aveva ferito con un coltello un suo vicino.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno trovato personale del 118 che stava soccorrendo un uomo, ed hanno accertato che lo stesso, poco prima, a seguito di una lite scaturita da futili motivi avuta con una sua vicina, era stato ferito al volto con un coltello.



Gli operatori hanno individuato e bloccato la donna traendola in arresto ed hanno sequestrato un coltello della lunghezza complessiva di 33 cm.