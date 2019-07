Terremoto, scossa a Pozzuoli. Ingv: "Niente panico" Leggera scossa in mattinata

Una leggera scossa di terremoto di magnitudo 1.7 è avvenuta alle ore 8:38 nella zona di Pozzuoli, in provincia di Napoli. La scossa, localizzata dalla sala operativa dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Napoli è stata registrata a 5 chilometri a Sud-Est di Pozzuoli alla profondità di 1 chilometro. La scossa non ha creato danni a persone e cose e l’Ingv invita i cittadini alla clama e non a scatenare il panico.