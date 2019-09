Senza casco patente e assicurazione: multa da 7mila euro A Pozzuoli, motociclista sorpreso dai vigili urbani. Portava anche un passeggero

In totale sfregio delle regole, senza casco, senza assicurazione né la patente di guida. In moto, lungo le strade principali di Pozzuoli. Con un passeggero dietro, anch^egli sprovvisto di casco. Insomma un elenco lunghissimo di infrazioni al condice della strada con grave rischio per sé e per gli altri. Non è il primo e non sarà l'ultimo ma questo "campione" di Pozzuoli è stato fermato e multato. E la multa è di quelle esemplari: settemila euro.

Ma non è stato l’unico ad essere fermato dai caschi bianchi nel corso di una serie di controlli. Sono stati emessi due daspo urbano per altrettanti parcheggiatori abusivi oltre a numerose multe per automobilisti che guidavano e parlavano al cellulare.