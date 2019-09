Ennesimo miracolo al Santobono: piccola Yara quasi guarita Era arrivata dalla Polonia in condizioni disperate per via di un virus, oggi sta molto meglio

Sta molto meglio Yara, la bimba trasferita al Santobono dalla Polonia in gravissime condizioni colpita da un virus molto aggressivo. La bambina, figlia di un italiano originario di Marcianise, in Polonia per motivi di lavoro, era stata ricoverata in Polonia e poi grazie all'Asl portata in Italia e trasferita al Santobono di Napoli. Qui era stata ricoverata in rianimazioni e le sue condizioni erano apparse disperate.

I medici però hanno fatto una sorta di miracolo, e nel giro di un mese la bimba si è messa alle spalle la fase critica, e ad oggi – come informa il sindaco di Marcianise – è quasi completamente guarita : “Sta molto meglio – ed è quasi del tutto guarita – Yara, la bambina di Marcianise salvata grazie ad una straordinaria catena di solidarietà (con il coinvolgimento del Comune) che ne ha consentito quest’estate il trasferimento a Napoli dalla Polonia, dove vive con i genitori per motivi di lavoro del papà. Yara è ancora ricoverata all’ospedale Santobono ma in queste settimane ha fatto passi da gigante. Le ultime analisi effettuate stamattina disegnano un quadro ottimistico per il futuro e fanno molto ben sperare”. Lo annuncia il sindaco Antonello Velardi in un lungo post dove aggiorna i cittadini sulle condizioni della piccola.

“Di Yara, che ha sei anni, vi avevo raccontato nel pieno dell’estate, spiegandovi cosa eravamo riusciti a fare per trasferirla con un aereo di Stato dalla Polonia, dove era ricoverata in un ospedale a 100 chilometri da Varsavia dopo essere stata colpita da un virus micidiale”.