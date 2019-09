Sant'Anastasia: corteo contro l’abbandono di rifiuti In strada anche il sindaco e l'assessore all'Ambiente del Comune di Sant'Anastasia, Lello Abete ed Alfonso Di Fraia

Un corteo di cittadini è sceso in strada tra Sant'Anastasia e Pomigliano d'Arco, per protestare contro l'abbandono dei rifiuti nelle zone periferiche dei due Comuni.

Insieme con i cittadini erano presenti anche il sindaco e l'assessore all'Ambiente del Comune di Sant'Anastasia, Lello Abete ed Alfonso Di Fraia, che hanno portato anche gli ispettori ambientali ed una ruspa per rimuovere i rifiuti dai canaloni di scolo.

“È stato imbarazzante notare che solo la nostra Amministrazione fosse presente - ha spiegato Di Fraia - quella zona è di competenza del nostro Comune per soli 500 metri, ma abbiamo voluto far sentire la nostra presenza e la nostra voce. Le ruspe hanno liberato i canaloni dai rifiuti è nei prossimi giorni i nostri funzionari ne predisporranno la caratterizzazione per il conferimento. Nel frattempo potenzieremo la pubblica illuminazione e installeremo telecamere anche in quella zona, per la lotta contro gli incivili che abbandonano i rifiuti".