Capri, Battiti di pesca "Per un mare di purezza e legalità" Incontro con gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado

"Per un mare di purezza e legalità”. L’associazione Battiti di Pesca promuove da Capri un progetto per far conoscere alle scolaresche dell’isola di Capri le borracce plastic free, attraverso l'esempio del sindaco pescatore Angelo Vassallo, grazie alla presenza del fratello Massimo Vassallo, in rappresentanza della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore.



L’incontro con gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado si terrà presso il teatro del Grand Hotel Quisisana, mercoledì 23 Ottobre alle 9.30. Una mattinata all’insegna del rispetto per la risorsa mare dove si parlerà di legalità e tutela ambientale anche attraverso la lettura di alcuni brani del libro “Il Sindaco pescatore” scritto da Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco pescatore.



Numerosi esperti dell’associazione Battiti di Pesca ed altre associazioni interverranno per educare i ragazzi alle buone pratiche per il territorio, sulla scia del rispetto per l’ ambiente e per la risorsa Mare, attraverso la testimonianza di Massimo Vassallo, fratello di Angelo Vassallo il “Sindaco pescatore” di Acciaroli. Le sue idee tracciano ancora una rotta dell’agire fatta di legalità e cura per la cosa pubblica e per i cittadini in un modello di sviluppo socio-economico che si integra appieno con il godimento del luogo in cui si vive. Dal locale al globale, avendo massima attenzione ad ambiente e paesaggio. Lo strumento didattico sarà il libro “il Sindaco pescatore”, da cui Rai fiction ha tratto il film “il Sindaco pescatore” con Sergio Castellitto.



"Sarà presentato inoltre il progetto di “Battiti di pesca” da cui nasce il nome della giornata “Per un mare di purezza e legalità”, varato insieme alla Fondazione, per far sì che anche un piccolo gesto possa avere un significato importante per il nostro mare, come lo è quello di utilizzare una borraccia plastic free da far conoscere agli alunni coinvolti.



Si ringrazia per la sensibilità al tema il socio onorario Adalberto Cuomo che ospiterà l’incontro nel teatro Quisisana e la dirigente scolastica Sonia Fucito per il grande interesse mostrato a questa iniziativa. Si ringrazia inoltre il Sindaco di Capri Marino Lembo per la concessione del patrocinio morale e la Marina di Capri, sempre attenta ad accogliere le iniziative per la promozione del territorio caprese. Partner istituzionali dell’evento sono Fipsas e Coni."