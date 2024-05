Idonei sanità settore legale: appello al presidente De Luca "Rinnovare la graduatoria di 12 mesi, pronti alla mobilitazione"

Si è tenuto stamani un incontro presso il consiglio regionale della Campania tra gli idonei della graduatoria del concorso pubblico per collaboratore amministrativo professionale settore legale categoria D, approvata con deliberazione del direttore generale dell’Asl Avellino n. 1446 del 6.07.2022, e la vice presidente dell'Aula, Valeria Ciarambino.



"Abbiamo avuto modo di confrontarci sul nostro futuro con la vice presidente del Consiglio regionale che - scrivono gli idonei in una nota - ci ha illustrato sia la proposta di legge regionale che l'emendamento - questo a firma congiunta con il collega Franco Picarone - volto al rinnovo di dodici mesi della graduatoria degli idonei che scadrà tra qualche settimana. Chiediamo un incontro urgente con il presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, affinché si faccia carico della nostra vicenda umana e professionale."



"Siamo gli unici in Campania - proseguono - a non aver avuto la possibilità di essere inseriti, nonostante le esigenze di personale che emerge dagli atti aziendali della sanità regionale. Per questa ragione chiediamo un impegno diretto del Governatore, Vincenzo De Luca, considerato che la Regione Toscana ha già prorogato le graduatorie degli idonei della sanità. Laddove non dovessero giungere iniziative volte allo scorrimento della graduatoria - concludono- , saremo costretti ad azioni eclatanti di mobilitazione anche montando una tenda sotto Palazzo Santa Lucia".