Nola: nasconde droga in casa ma viene scoperto e arrestato Manette ai polsi di un 22enne

La polizia ha arrestato un 22enne nolano per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Nola, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell'uomo, dove hanno rinvenuto 3 involucri di hashish del peso complessivo di circa 97 grammi, 4 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 27 grammi, un bilancino di precisione, un taglierino con la lama intrisa di sostanza stupefacente, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1.050 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.