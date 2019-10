Ercolano: contratto per la nuova caserma dei carabinieri La firma è stata annunciata dal Sindaco della città degli scavi Ciro Buonajuto

Si avvicina l’inaugurazione della nuova sede della caserma dei Carabinieri nell'immobile dell'ex clinica Cataldo al corso Resina a Ercolano.

Ciro Buonajuto, il Sindaco della città degli scavi, ha sottoscritto stamattina in Prefettura il contratto di comodato d'uso della nuova caserma con l'Arma dei Carabinieri.

Il Sindaco esprime soddisfazione attraverso la sua pagina Facebook evidenziando come quello di oggi rappresenti “un momento importante che giunge dopo anni di impegno per realizzare questa opera dell'enorme valore pratico e simbolico. Ora attendiamo che venga stabilita la data dell'inaugurazione ufficiale per poter finalmente festeggiare un risultato che fino a poco tempo fa sembrava impossibile”.