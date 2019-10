Ginevra operata al cervello. Il papà: "Sei una guerriera" Per lei si erano mobilitati vip e cantanti

Questa mattina la piccola Ginevra, la bimba di Melito di Napoli malata di cancro al cervello, è entrata in sala operatoria all’ospedale di Hannover, in Germania: la sua operazione, che aveva costi elevatissimi, è stata possibile grazie ad una raccolta fondi speciale, con un concerto di beneficenza a cui hanno partecipato 25 artisti napoletani.

Ginevra da 4 anni combatte contro il cancro, diagnosticatole nel 2015: dopo un anno e mezzo di cure con due cicli di chemio - prima al Pausillipon di Napoli, poi al Bambin Gesù e al Gemelli di Roma - il peggioramento delle sue condizioni ha portato la famiglia all’unica soluzione possibile, l’intervento in Germania per avere una speranza.

"Vai amore, vai e vinci!", scrive il papà su facebook. E aggiunge: "Papà, mamma e Miriana ti amano più della loro stessa vita. Sei una guerriera, spacca tutto e fa mbress’ che già ci manchi da impazzire! Ti amiamo. Gesù pensaci tu!".