Pozzuoli: cimitero chiuso fino al 22 novembre Il sindaco Vincenzo Figliolia con un’ordinanza ha deciso la chiusura

Il Sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, con un’ordinanza ha chiuso il cimitero comunale fino a venerdì 22 novembre prossimo. Il provvedimento è stato adottato dopo le verifiche svolte che hanno evidenziato l'esigenza di organizzare ed effettuare i lavori di messa in sicurezza riguardanti un'ampia area nella quale sono stati riscontrati dissesti, smottamenti del suolo, buche e avvallamenti del terreno, in seguito alle eccezionali piogge di questi giorni.

“Pur consapevole dell'importanza che il culto dei defunti riveste per la comunità, la decisione verte sul presupposto che la garanzia della sicurezza dei cittadini non può che assumere un valore prioritario", ha detto Figliolia.

Al cimitero si potrà accedere unicamente per lo svolgimento delle operazioni indifferibili ed urgenti richieste per ragioni igienico-sanitarie ed esclusivamente per gli spazi interri, per i quali sarà consentito l'accesso ad un numero limitato di familiari.